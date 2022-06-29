影》雨彈炸台中 台灣大道淹水 騎士慘摔畫面曝光 18:372022/06/29 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午的豪大雨，導致台灣大道也淹水，民眾直呼「誇張」。(摘自記者爆料網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雨彈炸台中 台灣大道淹水 騎士慘摔畫面曝光 訂閱影音： 中時新聞網 中部地區29日下午下起豪大雨，大雨狂瀉宛如整面水牆般，導致台中市西屯區台灣大道淹水，汽機車得涉水行駛，甚至有一輛機車不慎滑倒，有民眾PO出影片、直呼「好誇張」，更有網友質疑「是在溯溪嗎？」 13縣市大雨特報5區大雷雨警戒! 雨彈轟炸台中市區震撼直擊 嘉義秒淹"無路"可走 高雄楠梓區藍昌路雨水箱涵改建完工 盼改善淹水情形 企業決勝招 超越數位化 境內基金年成長前五大被動投資全包 #狂瀉 #台灣大道 #淹水 #大雨 #整面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雨彈狂襲南投 交流道淹水車輛不敢動 山壁湧泉宛如瀑布 16:322022/06/29 生活 改善淹水 南投市中興路分洪工程啟用 04:102022/06/28 地方新聞 台灣之星、台灣大合併序曲 啟動MyMusic合作 04:102022/06/28 產業．科技 股市App下單系統當機 NCC回應了 17:562022/06/29 財經 券商看盤軟體當機！台灣大回應了 16:002022/06/28 財經 打疫苗可降9成MIS-C機率 台大醫：早發現多能復原 13:552022/06/29 生活 買維士比屏東廠 海尼根落地台灣 04:102022/06/28 財經焦點 安聯人壽 推百萬領袖創業計畫 04:102022/06/28 產業特刊 軌道經濟發威！今年招商達2,400億元 為歷年最大量 08:052022/06/29 財經 股市下單App斷線 中華電、台灣大各說各話 04:102022/06/29 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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