雨彈炸台中 台灣大道淹水 騎士慘摔畫面曝光

中部地區29日下午下起豪大雨，大雨狂瀉宛如整面水牆般，導致台中市西屯區台灣大道淹水，汽機車得涉水行駛，甚至有一輛機車不慎滑倒，有民眾PO出影片、直呼「好誇張」，更有網友質疑「是在溯溪嗎？」