雨彈炸台中 台灣大道淹水 騎士慘摔畫面曝光

中部地區29日下午下起豪大雨，大雨狂瀉宛如整面水牆般，導致台中市西屯區台灣大道淹水，汽機車得涉水行駛，甚至有一輛機車不慎滑倒，有民眾PO出影片、直呼「好誇張」，更有網友質疑「是在溯溪嗎？」

13縣市大雨特報5區大雷雨警戒! 雨彈轟炸台中市區震撼直擊 嘉義秒淹"無路"可走
高雄楠梓區藍昌路雨水箱涵改建完工 盼改善淹水情形
企業決勝招 超越數位化
境內基金年成長前五大被動投資全包
#狂瀉 #台灣大道 #淹水 #大雨 #整面