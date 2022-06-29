中興抽水站於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，派員進駐完成待命。（台中市政府提供）

台中市29日受午後旺盛熱對流影響帶來短時強降雨，截至下午4 時40分，烏日、東勢、霧峰及西屯等區1小時累積雨量均超過70mm，均已超過市區側溝及雨水下水道保護標準。水利局於下午4時成立三級應變中心加強防汛，中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日五處抽水站均已派員進駐完成待命。

水利局指出，其中中興抽水站已於下午3時55分起抽，運轉抽水70分鐘，累計抽水量1萬4400噸，光明簡易抽水站也於下午4時30分起抽。

水利局表示，統計此次豪雨災情至今日下午4時，水利局受理通報道路積淹水7 件，均已立即派員或通知相關單位處置中，目前雨勢稍小，各地區已逐漸退水中，市府將持續監測水情即時處置。

水利局表示，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾可於手 機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災 通報，維護民眾安全。