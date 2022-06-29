國民黨中常會今（29）日徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，日前表態有意爭取參選的孫文學校總校長張亞中表示，樂見黨中央已有人選，尊重並祝福。張亞中發言人何啟聖今點出，國民黨既已完成高雄市長徵召作業，對於結果予以尊重，但黨中央仍用「神秘民調」來攻訐黨內同志，讓他覺得非常無奈。

何啟聖今在臉書強調「尊重是雅量、成全是肚量、放下是器量」，指出「中國國民黨既已完成高雄市長徵召作業，對於結果，予以尊重；對於人選，給予祝福」。他提及，至於過程中所堅持、追求的程序正義，特別有關「神秘民調」乙節，黨中央如果確定「永久封存」，也將一併寫進2022年國民黨的選舉史冊之中。

而在22日時，國民黨副秘書長王育敏指出，於6月11日至13日以及14日至17日，對高雄市長人選進行了電話民調，黨中央做了2份內參民調，這兩份民調顯示柯志恩分別位居1、2名，王當時強調，執行該份民調的機構公信力與調查方法的可信度都禁得起檢驗。

但何啟聖今質疑，國民黨高雄市長一戰，民調是如何進行？有無採行現行民調的「CATI（電腦輔助電話訪問）系統」？還是採取網路民調？分層抽樣各年齡層的比例如何？有無進行對比式民調？是否採市話與手機並行？比例各是多少？抽樣數有多少？有效樣本有多少？拒訪比例多少？這些民調相關的專業問題，在黨中央的答覆中，付之闕如。

最後何啟聖說，現在徵召結果出爐了，不管過程中如何亂無章法，也無論有無違反「以協調代替初選」的原則，人選已定，就給予尊重，就誠心祝福，但他也直言，「這份『神秘民調』是不是應該可以提供給相關當事人查閱了呢？考生對成績有疑義，都能申請閱卷，難道這份『神秘民調』也要『永久封存』嗎？」

他也認為，中國國民黨是一個開大門、走大路的泱泱大黨，切莫因為「民調」這個環節，讓獲徵召者的正當性崩壞，這得不償失的後果，相信黨主席朱立倫要比所有黨員都要來得在乎才是。