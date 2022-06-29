自2020年初新冠病毒擴散以來，餐飲服務業便隨著疫情的肆虐而導致營運起伏不定，2年來受疫情的持續影響，導致餐飲服務業經營陷入困境。而面對疫情的重重挑戰，帝亞吉歐夢想資助計畫長期挹注資源與社會共好，資助台灣大我的夢想。這兩年看到企業夥伴的經營受疫情重大衝擊，更首度推出「餐飲服務業振興計畫」的夢想資助，以具體行動展現對產業夥伴的支持。

得主洪昭勝的「永續飲食大學學生餐廳夢想改造計畫」主要希望與大學生傳遞永續飲食的概念。除了推動永續食材的使用、提供大學生不一樣的學餐選擇；也將大學學生餐廳的空間作為學生餐飲技職教育與創業基地，舉辦各種校內講座、體驗活動，讓大學生深入了解永續飲食的理念；此外，洪昭勝也持續協助國中小學的校園廚師與營養師進行在職訓練，擴大永續餐廳的影響力。未來洪昭勝將持續培育更多餐飲服務業從業人員，並前進台灣北中南校園，將「大學永續餐廳」的構想及成功經驗推廣至更多學校，讓理念與夢想永續經營。

另一個得獎計畫是唐賢懿的「Alloy Inception」，唐賢懿及夥伴李玹毅突破飲酒文化的傳統模式，以「白天咖啡廳、夜晚酒吧」的複合式營運，經營台北東區首間酒館畫廊「Cactus Bar」。不僅結合在地特色、台灣小農食材、藝術文化等跨界合作，同時規劃將白天的咖啡廳作為青年創業空間，希望以行動支持同樣懷抱理想的創業家。未來唐賢懿更計畫與大專院校調酒社合作，以自身多年的調酒專業培力後進，為臺灣餐飲服務業注入更多人才與熱情。