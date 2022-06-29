中興大學2019年設置「李昂文藏館」打造以個別作家為中心的紀念館，其作家李昂29日簽訂不動產信託契約，未來身後財產將專款捐贈，供文藏館營運使用；館內展示李昂珍貴手稿、歷年出版書籍、創作入籤的姑娘廟愛情靈籤、李昂父親打造的八腳紅眠床，及法國藝術與文學騎士勳章等文物。

中興大學校長薛富盛表示，李昂多部作品被翻譯成不同語文在各國家出版，是國內文壇外譯數量居冠的作家，開拓華文文學的世界文學格局，躍上國際。副校長楊長賢說，學校每年舉行讀書會、李昂文學微電影大賽等活動，致力推廣李昂文學與台灣文學。

李昂曾於2008至2010年擔任興大駐校作家，2013年捐贈在美求學時期的1百多本藏書與《看得見的鬼》部分手稿給興大圖書館典藏，2016年獲頒興大名譽文學博士學位，這次將名下不動產成立信託契約，將來在身後由受託人協助處分信託財產，指定專款捐贈於中興大學「李昂文藏館」營運使用。

李昂表示，財產不一定留給自己的家人，交給專業的團隊，讓學校有更多的資源可以持續進行台灣文化、文學的推廣活動，相信可達事半功倍的效果。期盼透過信託儀式，鼓勵台灣更多有能力及志願者捐贈財物，投入文化藝術的推展，傳遞世代共好的價值，將台灣推向國際。