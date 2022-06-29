搶暑假國旅商機，台北萬豪酒店攜手S&W Taipei集團旗下品牌餐廳SEA TO SKY合作，自7月8日至9月4日止推出「台北萬豪X SEA TO SKY聯名住房專案」，兩天一夜專案價7,999元。含稅與服務費。旅人得以入住寬敞優雅的天際景觀客房欣賞台北101景致，於SEA TO SKY高空景觀餐廳品嘗豪奢海鮮饗宴，創觀光飯店先例。

台北萬豪X SEA TO SKY聯名住房專案」，每房每晚7,999元，入住景色絕美的高樓層天際景觀客房，飽覽台北101或美麗華摩天輪風景，中午或傍晚到微風信義百貨47樓的SEA TO SKY大啖海鮮，置身天際色彩或海洋邊際的奇幻氛圍，翌日再還能享用豐盛自助式早餐，還享有萬豪旅享家積分累計，推薦給追求高質感體驗的旅人。

SEA TO SKY行本次與台北萬豪酒店攜手合作的聯名專案雙人套餐，以夏季「沁涼蔚藍海洋」為主軸，先以鮮嫩清爽「冰鮮生蠔」及「Mojito莫希朵生醃干貝」做為美味前奏，搭配充滿夏日風情的「南洋香茅馬賽海鮮湯」或「主廚沙拉」，雙人份主菜則提供兩種不同選擇－豪邁澎派碳烤波士頓龍蝦、香煎干貝、嫩煎鮮魚、虎蝦的SEA TO SKY「雙人火烤海鮮盤」，香煎微烤後口感更加鮮美。或是紐約客牛排8oz、碳烤波士頓龍蝦的S&W「雙人美式海陸」，乾式熟成迷人的獨特香氣，外焦內嫩口感甚是誘人！最後則以SEA TO SKY招牌甜點「巨大藍絲絨蛋糕」天然梔子花提煉出的美麗絲絨藍，以及濃郁奶油乳酪醬蛋糕夾層，藍白相間色彩呈現海洋與天空的廣闊風貌，為饗宴劃下美好結尾。

「台北萬豪X SEA TO SKY聯名住房專案」，房型為天際景觀客房，入住期間免費早餐兩客及SEA TO SKY特製雙人午餐或晚餐贈券乙張。贈品券兌換期限為7月8日至10月31日止，8月4日(七夕)特殊節日恕不適用，須提前自行向餐廳訂位。入住期間可免費使用健身房、高空戶外游泳池(設施開放狀況依政府防疫規範而調整)，以及免費無線網路。每房可有一台車免費停車。此專案可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費房型升等機制。入住前三天可免費取消，如超過取消期限須支付相關費用。台北萬豪酒店保留活動解釋權。