【愛傳媒楊德遠專欄】自古以來台灣島上就有很多的族群、部落在活動，也在進行著被消滅、併吞及天災地變的流浪遷徙。經歷千百年的流轉，直到400年前，才進行入有文字的歷史，因此讓研究台灣原住民史的人陷入了迷思，以強勢漢字文化，主觀的解讀了台灣原住民。

在民國62年分發到鯉魚國小服務，因家庭訪問，有機會和在地的耆老聊天，他說：「我們的話已經死掉了」。當時很納悶，不懂，追問。他說：「我們的話已經沒有人在用了，所以死了。我們不是漢人，不是客家人，不是閩南人，也不是高山族，我們的祖先不知來自何方？」

他交給我一個錄音卡帶，希望我幫忙找專家，來替他們尋根。這卡帶是他們的族人到台灣各地，錄下他們族人的話語，期待透過祖先的語言，知道他們祖先到底來自何方。

透過師專的老師徐芹庭博士（中華民國政府在台灣頒發的第一個文學博士，時年26歲）送到中央研究院語言所，獲得的回覆是他們不懂。

這卡帶在家裡的乾燥箱，一放40年，直到民國100年左右，交還給巴宰族理事長潘英琦。潘理事長說，這個巴宰語卡帶出現的當時，整個部落幾乎要暴動，太興奮了，標準的巴宰族語得以原音再現。後來也爭取到原委會的經費，發行了巴宰語光碟教材。

鯉魚國小在民國60年左右，爭到苗栗縣政府補助，出版了《苗栗縣鯉魚潭潘氏流源考》。在輔仁大學衛聚賢教授的指導之下，拜訪了當時神崗大社潘氏主人潘啟洲，拍了不少照片；也到潘敦仔的墓碑上拓印，因，墓碑上出現「瑩陽」二字，因此認定潘氏祖先是漢人，來自大陸。結案。

後來持續到台中中興堂、台北中央圖書館，整理文獻，和田野調查蒐集的資料，在民國84年由苗栗縣政府出版了《苗栗縣鯉魚潭開拓史》。在這寫作期間，收到中國大陸中央研究院民族所的學者來信說：可否一起研究。當時接到這封信時，全身會抖，因為「與匪通信，槍斃」。苗栗的文史大老黃鼎松說，結論不是中國人，出版會有麻煩，建議擱置。直到解嚴，民國84年，才由苗栗縣政府出版。潘大和長老對這本書的評價：「我非常感謝你對巴宰族人的關心，但是我很不舒服，你是用漢人的角度寫的。」這句話，震撼了我。

根據后里鄉公所出版的《麻薯舊社400年》，因大甲溪北岸的麻薯社土地，被河水沖走，只好遷到大甲溪南岸的神崗大社，又稱岸裡大社。但是為什麼被稱為岸裡？有學者稱：是在河岸裡面，所以叫岸裡。

但是巴宰族人在漢化的過程中，是否也學到了，用社名來紀念祖先來自的地方？

漢人、客家人遷徙時，為了記住生命來自地方，所以把地名當做家族的堂號，例如：楊/弘農堂、徐／東海堂、陳/穎川堂。

那岸理社的岸裡究竟在那裡？在張素玢著的《苗栗縣鯉魚潭巴宰族古文書彙篇》中說到：鯉魚國小的後山，就叫岸裡山/Amisan（聲音轉譯）。另外在巴宰族住地附近約200公尺有挖到三櫃坑遺址，有大量的石刀、石斧、、出土。學者判定約3700-50000年前就有人在這個地方活動，也是台灣最古早的史前遺址。

聯合國認定巴宰族語是世界最古老的語言之一。是否可以暫時推論：現在鯉魚國小的後山，岸裡山（Amisan），也就是說環鯉魚潭水庫的四週，就是巴宰族人的發源地。

作者為教育博士，國小校長退休

照片為巴宰族人的發源地祖靈聖山-岸裡山Amisan。攝影：廖昭彥。

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