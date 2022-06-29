台電7月起調漲電價，大學恐比照用電大戶，一口氣調漲15％。國立大學校院協會與國立科技大學校院協會今(29)日以聲明稿共同呼籲，大學非營利事業，肩負培育人才與探究知識的重任，為了維持我國國際競爭力，不應讓暴增的電費支出，分食有限的高教預算，應比照高中以下學校凍漲大學電費。

國立大學校院協會與國立科技大學校院協會表示，這次調漲電價，高中以下學校將不調漲，但大學卻被排除在外，若以調漲15％計算，每校每年將多增加數百萬到上千萬元不等的電費支出，對面臨少子化衝擊，學雜費調漲又連年遭管制的大學而言，是筆沉重的負擔。

國立大學校院協會與國立科技大學校院協會認為，台灣正面臨人才短缺，而大學正是站在第一線培育人才的關鍵；高中以下學校培育出的學生，在經過大學傳授專業知識與技術後投入產業或學術，成為重要的人力資源，這一貫的教育銜接，不應該一刀切的對待。

國立大學校院協會與國立科技大學校院協會提到，另外，大學的研發能量也提供台灣產業創新的動力，不論是教學設施、研究設備，都與台灣競爭力息息相關，更非營利事業，經濟部與台電不應將大學和營利為主的用電大戶相提並論。

為了避免電價調漲衝擊高教品質及學術研究，國立大學校院協會與國立科技大學校院協會指出，經濟部與台電應考量大學存在的意義與價值，比照高中以下學校不調漲，以維護高教的發展。