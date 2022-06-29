兩位藝壇名家彼此複雜深厚的關係，在隱匿半世紀後再次公開！由弗朗西斯．培根所畫的盧西安．弗洛伊德肖像，作品反映了兩位常意見相左的夥伴之間的糾纏羈絆，此畫在57年後重新展現在公眾眼前，並在今年倫敦的蘇富比拍賣中亮相。

弗朗西斯・培根在事業巔峰的1964年所繪的《盧西安．弗洛伊德肖像習作》，正值兩人相識第20年，兩人相識超過40載，一直是亦敵亦友，不間斷的競爭促成了不少他們最為人所熟知的作品，兩人最終在1980年代因嫉妒與瑣碎的小事而斷絕了往來。

培根與佛洛伊德都熱愛繪畫人像，在相交的40多年間多次以對方為題繪畫肖像，且弗洛伊德甚至是培養在1960年代最重要的作品主題之一，在不同畫作中一再出現。培根在此後一直專注於繪畫人像，並曾表示肖像的秘訣在於「捕捉鮮活的質感」最難的在於讓一個人栩栩如生彷彿脈搏正在跳動。

盧西安．弗洛伊德曾比較兩人的差異：「培根的作品與他對生命的感受息息相關，而我的作品看上去則需要耗費大量精力才能完成。那是因為無論我做甚麼事情都需要耗費九牛二虎之力」在他看來，培根會冒出想法，訴諸畫筆，又將其摧毀，再次畫下。「我欣賞他的態度、他對自己作品的冷酷無情。我認為培根自由繪畫的作風讓我變得更加大膽。」

1944 年，培根與弗洛伊德在英國畫家格雷厄姆・薩瑟蘭的牽線下初次結識，整個五、六十年代兩人可謂焦孟不離，弗洛伊德甚至把一幅培根早期的畫作掛在臥室多年，而且說過：「我與它相對日久，但這幅畫並沒有因此變得糟糕。它確實是一幅傑作。」弗洛伊德與培根評論對方的創作時言辭間卻不留絲毫餘地。培根解釋：「如果那人不是我的朋友，我絕對不會如此尖銳。」然而培根在國際上聲譽漸隆，令弗洛伊德心生嫉妒，兩人本來惺惺相惜的關係終於走到了盡頭。

《盧西安・弗洛伊德肖像習作》參考了兩人的共同朋友約翰・迪肯在 1964年較早時所攝的照片，相中的弗洛伊德坐在床上，白色衣袖捲至手肘，雙臂張開，拳頭緊握，自信十足，衣襟大開，擺出具威嚇性的姿勢，形象與培根同一時期的其他大型肖像畫作明顯不同。