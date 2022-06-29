51歲南韓藝人馬東石是肌肉派演員，曾演出電影《屍速列車》、《冠軍大叔》爆紅，當過綜合格鬥教練的他擁有強健身材，手臂肌肉更是壯碩無匹，「砂鍋大的拳頭」讓人印象超深刻，被譽為影壇「最強大叔」。近日網路瘋傳馬東石16歲時的鮮肉嫩照，他不但當時已練出完美肌肉線條，青澀時代的帥氣臉龐更是超級吸睛，與現在的「大隻佬」形象形成強烈對比，讓網民直呼：「他這些年經歷了什麼？」。

近日一張「16歲的馬東石」照片被PO上Dcard論壇，青澀嫩照與現在粗獷形象形成強烈對比；從畫面中可見，馬東石當時年僅16歲，就已經練出一身結實身材，只見胸前兩大塊胸肌及腹部的鋼鐵六塊肌，在黝黑健康膚色下肌肉線條更加鮮明耀眼，就連顏值也顯得相當俊俏帥氣。

馬東石年僅16歲就已經練出一身結實身材，就連顏值也顯得相當俊俏帥氣。（圖／取自Dcard）

而不難發現的是，青少年馬東石雖然已經練就一身好肌肉，但體型還不如現今的粗壯，而且臉頰也十分消瘦，唯一沒變的就是濃密的眉毛，巨大反差讓網友驚呼連連，紛紛留言表示：「太帥了吧！」、「好猛啊大哥！」、「放到現在一定超受歡迎」、「他這些年是發生什麼事」、「經歷了歲月啊〜」。

馬東石的一身肌肉持續成長，跟他畢業後當了知名格鬥選手的訓練師有關，專業訓練下造就了更加健碩的好身材；他入行之後也演出許多武打戲，脂包肌的體格絕非虛胖 ，演起動作戲行雲流水身手超敏捷。近年馬東石還曾演出漫威超級英雄電影《永恆族》裡的肌肉擔當「Gilgamesh」（吉爾戈麥什），將他的健壯英勇形象傳播到全世界。