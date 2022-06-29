數位化時代，企業應具備更多優勢。資誠PwC聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏6月29日指出，為創造價值，企業必須拓展其能力，並與生態網絡體系共同合作來解決全球正面臨的各種艱難問題，最重要的關鍵是，企業必須思考如何「超越數位化」。

資誠聯合會計師事務所擔任2022年台灣大未來國際高峰會合作夥伴，今年主題為「黃金十年：預見2032年的台灣」。周建宏於「智慧賦能，推進創新—產業變革新未來」分場論壇中，發表「超越數位化：領導者引領企業轉型 並重塑未來之道」專題演講，探討企業成功轉型的關鍵領導力。

周建宏指出，數位化的流程和系統是企業取得競爭優勢的必要條件，疫情更大幅加速企業數位化的步伐。然而，只將既有業務數位化，無法讓企業脫穎而出，因為每位競爭者都在做類似的事情，只是速度不同。

價值創造的模式已經大幅改變，周建宏認為，企業要在現今的世界中獲勝，不僅要重新想像工作方式，還要重新想像如何在數位時代創造價值。

周建宏引用PwC出版的《超越數位化：偉大領導者如何翻轉組織、塑造未來》指出，企業進行組織轉型和塑造未來，必須具備七個領導力關鍵，包括反思價值創造之道暢想定位、擁抱生態網路體系、緊貼客戶真實需求、建立結果導向組織、轉變領導團隊重心、再造員工社會契約、顛覆自身領導方式。

在《超越數位化》一書中，受訪的企業領袖皆強調自身也經歷個人轉型的旅程，過程不僅令人印象深刻，且艱難程度不亞於其企業轉型。

儘管每一個企業和每位領導者的成長旅程都有其獨特性，但PwC觀察到成功領導團隊具備某些共同特質，並可歸納為危機中的六大領導類型。

首先是策略性的執行者，企業領袖在解決眼前危機的同時，也能為未來做好準備。其次是精通科技的人道主義者，企業領袖推動科技升級，創造未來的成功，同時兼顧人們的需求。

第三是清廉正直的政治家，企業領袖推動行動計畫同時堅持自身的原則操守。第四是虛懷若谷的英雄，在充滿不確定性的世界中當機立斷，但同時能謙卑地坦承錯誤。

第五是傳統創新者，企業領袖尊重傳統，同時也勇於決定過去哪些特質或業務應該捨棄、哪些業務該進行創新。第六則是具備國際觀的在地者，企業領袖時時掌握全球的脈動，同時深耕當地市場。

周建宏表示，每位領導者都擁有各自的專長與優勢，但擁有一或兩個強項已不足夠。當領導者想建立起自身的領導優勢，必須深入了解這六種領導類型，才能更全面地思考企業的發展、尋求正確的經驗，並吸引合適的人才。

面對「超越數位化」的世界新局勢，周建宏強調，需要全新的領導方式，企業領袖必須顛覆自我，積極投資自身的領導能力發展，建立新的領導類型，在不同的領導類型之間取得平衡，並且將七大關鍵領導力視為環環相扣的系統來落實，透過組織上下同心協力，按照輕重緩急來執行轉型的任務，以引領企業轉型並重塑未來。