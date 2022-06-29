KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師黃彥賓表示，稅捐稽徵法第28條自2021年底修正後，退稅期限可能產生過渡期，個人、企業應留意。

我國稅捐稽徵法第28條已於2021年12月17日修正公布，並於2021年12月19日正式生效，有關可歸責於納稅義務人之錯誤而溢繳稅款者，其退稅期限由原規定自稅款繳納之日起5年內，延長為10年內；至於可歸責於稽徵機關之錯誤者，其退稅期限，則由原規定無期限，縮短為自稅款繳納之日起15年內。

黃彥賓表示，因修法前後所規定的退稅期限並不相同，過渡期間可能會衍生兩類適用問題，

以歸責於個人、企業錯誤的退稅而言，在修法前已存在的溢繳稅款，原適用5年退稅期限的最後一天，如跨越稅捐稽徵法第28條修正生效日（2021年12月19日），則退稅期限自動展延為10年。

舉例而言，A公司於2016年12月20日給付外國公司服務費，並已扣繳20％稅款，因其已申請租稅協定營業利潤免稅，故擬申請退還該溢扣繳稅款，依據修法前之規定，其原退稅期限為5年，末日為2021年12月20日（2016年12月20日+5年），因跨越2021年12月19日（修法生效日），故其退稅期限延長為10年，即於2026年12月20日（2016年12月20日+10年）前，皆可申請退稅。

至於可歸責於稽徵機關錯誤的稅單，修法前已存在的溢繳稅款，應自修法生效日起15年內申請退還。

舉例而言，陳先生有一年的地價稅因可歸責於稽徵機關之原因，致原應適用自用住宅稅率錯誤適用為營業用稅率，而欲申請退稅，在修法前無退稅期限限制，惟於修法後，其退稅期限縮短為自修法生效日（2021年12月19日）起15年內，即應於2036年12月19日前（2021年12月19日+15年）盡速申請退稅。

黃彥賓表示，稅捐稽徵法第28條修正後，針對可歸責於納稅義務人錯誤部分，很多納稅者誤以為修法前已發生的溢繳稅款，退稅權利可從5年增加為10年，因此主張退還修法前10年稅款，但這是錯誤的觀念，因該法修正不溯既往，只能向後生效。

因此，修法前已發生的溢繳稅款，最多僅能往前退5年，也就是只能退還2016年12月20日以後的溢扣繳稅款，納稅人在適用上應特別留意。