知名威士忌品牌帝亞吉歐（DIAGEO）每年舉辦KEEP WALKING夢想資助計畫已邁入第18屆，每年以千萬總獎金支持大我夢想家，而今年首度保留名額給餐飲服務業夥伴，透過「餐飲服務業振興計畫」的夢想資助，經過數月的評選，得主正式出爐，由唐賢懿的「Alloy Inception計畫」與洪昭勝的「永續飲食大學學生餐廳夢想改造計畫」出線。得主唐賢懿創業打造獨一無二的餐酒館，完成大學就萌芽的夢想。他不僅結合自己的調酒專長，更將進一步透過複合式空間運用、大專院校產學合作，用心傳承經驗給更多人。另一位得主洪昭勝持續在大學開設永續食堂，不僅傳遞友善環境的飲食概念，身為主廚的他，更積極培力餐飲從業人員，將永續飲食概念傳遞給更多學子。

自2020年初新冠病毒擴散以來，餐飲服務業便隨著疫情的肆虐而導致營運起伏不定。根據經濟部統計處統計，4月份臺灣餐飲業營業額為620億元年減5.8％，結束連續六個月正成長。兩年來受疫情的持續影響，導致餐飲服務業經營陷入困境。而面對疫情的重重挑戰，帝亞吉歐夢想資助計畫仍持續以眾所喜愛的約翰走路「Keep Walking」品牌精神，長期挹注資源與社會共好，資助台灣大我的夢想。這兩年看到企業夥伴的經營受疫情重大衝擊，更首度推出「餐飲服務業振興計畫」的夢想資助，以具體行動展現對產業夥伴的支持。

帝亞吉歐臺灣台灣人力資源部總監江欣憓表示，兩位得主不畏疫情挑戰，展現對餐飲服務業的熱情與堅持，更展開人才的賦能與培育，完整體現Keep Walking的精神與毅力。帝亞吉歐也承諾持續陪伴所有夢想家培養創新思維與全方位產業技能，在後疫情時代追求與社會共榮，善盡企業永續責任。

這兩年疫情衝擊著各產業，餐飲服務業更是首當其衝。帝亞吉歐自2020年即發起「KEEP WALKING Taiwan」計畫，傳承餐飲服務業在經營與宣傳上的實務經驗，幫助超過600間的餐廳及酒吧；這兩年也陸續攜手全台百間特色酒吧打造「BARHUNTER GO」創意城市酒吧尋寶活動，透過創意行銷企劃，助餐飲服務業一臂之力。不僅如此，台灣帝亞吉歐傾全力協助餐飲服務業，今年第18屆夢想資助計畫更保留百萬獎金資助餐飲服務業。「第18屆夢想資助計畫KEEP WALKING」評審代表暨Draft Land創辦人鄒斯傑表示，疫情影響下餐飲業界的經營實屬不易，兩位獲獎的得主皆憑藉著對於夢想的追求及達成社會使命的自我實現，將這股熱忱轉化成執行力，擴大夢想對於產業及社會的正面影響力。鄒斯傑更進一步強調，感謝台灣帝亞吉歐今年特別規劃「餐飲服務業振興計畫」，期許藉由帝亞吉歐的資源投入，餐飲服務業能激發出更多的創新經營思維，也樂見更多人才投入餐飲服務業，共同提升產業的競爭力。

得主洪昭勝的「永續飲食大學學生餐廳夢想改造計畫」主要希望與大學生傳遞永續飲食的概念。除了推動永續食材的使用、提供大學生不一樣的學餐選擇；也將大學學生餐廳的空間作為學生餐飲技職教育與創業基地，舉辦各種校內講座、體驗活動，讓大學生深入了解永續飲食的理念；此外，洪昭勝也持續協助國中小學的校園廚師與營養師進行在職訓練，擴大永續餐廳的影響力。未來洪昭勝將持續培育更多餐飲服務業從業人員，並前進台灣北中南校園，將「大學永續餐廳」的構想及成功經驗推廣至更多學校，讓理念與夢想永續經營。

另一個得獎計畫是唐賢懿的「Alloy Inception」，唐賢懿及夥伴李玹毅突破飲酒文化的傳統模式，以「白天咖啡廳、夜晚酒吧」的複合式營運，經營台北東區首間酒館畫廊「Cactus Bar」。不僅結合在地特色、台灣小農食材、藝術文化等跨界合作，同時規劃將白天的咖啡廳作為青年創業空間，希望以行動支持同樣懷抱理想的創業家。未來唐賢懿更計畫與大專院校調酒社合作，以自身多年的調酒專業培力後進，為臺灣餐飲服務業注入更多人才與熱情。