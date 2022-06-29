高球界又出現一位亮眼的美女克萊兒哈歌（Claire Hogle），她出身自美國加州，在YouTube和Instagram引起網友注意，被媒體封為「下一位佩姬（Paige Spiranac）」。佩姬本月榮登國際男性雜誌Maxim（美信）2022年度「世界最性感女人」，擁有高球界最多的340萬IG追隨者。相較之下克萊兒才跨出了第一步，達到52萬IG追隨者。

克萊兒在IG寫道：「我14歲時愛上高爾夫，通常我是球場裡唯一的女孩，總是很希望有其他女孩和我一起打。過去幾年我看到愈來愈多女性投入比賽，我的高球姊妹也在增加，其中幾位成為我最好的朋友。」她大學就讀加州州立大學聖馬科斯分校，打過大學賽事，但不是職業選手。

由於高爾夫除了競賽也非常適合個人休閒，所以克萊兒這類在網路活躍的「高球甜心」可能會愈來愈多。先前還有另一位「襪子女孩」伊莎貝爾（Isabelle Shee）也累積了20多萬IG追隨者。伊莎貝爾寫道：「那些人為何要追蹤你？是因為你投射出一個他們很渴望但又無法獲得的生活模式嗎？或是他們渴望有你那樣的身體，或是你傳達了真實與正向積極、讓他們感覺更好的特質。」以佩姬為首的這些人被稱為golf influencers，具有影響力的高球網紅。「襪子女孩」後來不再主打美色，轉而強調貼近真實生活，自嘲曾經讓不少人「退粉」。