台鐵位於台中市的松竹、太原、精武、五權、大慶及日南等6處車站，7月1日起將開放人車同行上下車。(交通局提供／林欣儀台中傳真)

推動綠色運輸，台中市政府交通局2020年啟動「iBike倍增計畫」，目前YouBike2.0站點建置已突破1100站，讓自行車接駁蔚為風潮。而台鐵也宣布，包括松竹、太原、精武、五權、大慶及日南等6處車站，7月1日起將開放人車同行上下車，民眾將可騎著心愛的腳踏車旅行。

交通部台灣鐵路管理局台中運務段長蘇鎮霖表示，台鐵針對區間車與自強號等車種規畫自行車車廂，民眾可帶著自己的腳踏車或租賃的YouBike上車，透過鐵路與鐵馬搭配的方式到處遊山玩水，且不必考慮停車問題，但記得必須為腳踏車購買半票乘車。

交通局指出，配合政府推動的節能減碳零汙染政策，台鐵提供民眾攜帶自行車服務，目前在台中市已有大甲、清水、沙鹿、龍井、后里及豐原、潭子、台中、新烏日、成功共10處車站提供人車同行上下車服務，7月1日起將再新增開放松竹、太原、精武、五權、大慶及日南6處車站，總計16處車站都開放乘客與腳踏車一同搭車。

其實，為推動自行車接駁，台中市2020年即啟動「iBike倍增計畫」，目前YouBike2.0建置站點已突破1100站，並導入「微笑單車2.0電輔車(YouBike 2.0E)」，滿足市民及地方期待與需求。

交通局長葉昭甫表示，台中YouBike2.0騎乘人次統計，從去年10月到今年1月，已連4個月突破百萬人次；台鐵7月1日起新增開放松竹、太原、精武、五權、大慶及日南車站人車同行上下車，交通局在6處車站前也都設有公共自行車租賃系統，方便乘客搭車時轉乘使用。