桃園航空城安置戶可選配安置街廓興建房屋，或選購市府興建的安置住宅，其中機場園區及附近地區第一期安置街廓之土地抽籤分配申請，將於明日截止。桃園市政府地政局航空城開發科指出，目前已有7成安置戶申請，將於9月辦理抽籤選配作業。

桃園航空城機場園區與附近地區特定區段徵收，安置土地抽籤與配地申請作業明日截止，安置戶可攜帶申請文件至航空城聯合服務中心現場辦理，逾期視為放棄。地政局航開科表示，安置戶總共有4800戶，截至今日下午4時，已有約7成安置戶提出申請，9月起將開始抽籤及選配。

另關於選擇安置住宅的民眾，航開科說明，明年1月將比照安置街廓舉辦一系列說明會，開始受理與審查作業，目前預計第2至3季進行抽籤、選屋與簽約。

此外，市府考量居民搬遷或重建貸款需求，與銀行、農會、信用合作社等共12家金融業者合作，成立桃園航空城安置戶優惠融資貸款平台，提供低利房貸及土地或建築融資貸款方案，盼多元方案和諮詢管道能減輕貸款負擔，使安置戶權益最大化。