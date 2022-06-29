因應日前大量湧入防疫保單，富邦產險今表示，在全體同仁加班、全力支援下，所有在途件已於6月28日前，提前全數完成核保審查；同時統計5月至6月27日止，富邦產險已完成近10.3萬件理賠案，賠款金額40.8億元，賠款較今年1-4月暴增約15倍，以實際行動展現履行契約的精神。

富邦產險表示，截至6月28日，防疫險投保在途件已全數完成核保審查，惟部分案件仍需要客戶確認或補齊資料，將透過各類數位途徑讓客戶補齊文件，減少客戶臨櫃辦理業務奔波的辛苦，業務員也會協助完成後續照會作業，讓客戶能夠儘快取得保單。

根據統計，富邦產險今年1月至4月底止已完成簽結7937件防疫險理賠案件，賠款金額達2.6億元；由於新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，理賠申請案件也大幅增加，5月至6月27日止，已完成10.3萬件賠案、賠款金額40.8億元，較今年前4月賠案增加約13倍，金額更暴增約15倍。

富邦產險說明，為了儘速履行對於保戶的承諾，產險全體同仁全員投入支援賠案整理與輸入，也特別增聘一百多位工讀生協助整理賠案文件，而所有理賠人員也不辭辛勞利用週末假日時間審理賠案，希望確實履行契約義務，早點將理賠金送到保戶手中。

富邦產險再次感謝所有同仁堅守崗位、共體時艱，竭力妥善處理每一位客戶的需求；更謝謝同仁們的家人支持與體諒，共同為回應客戶的需求而全力以赴。

為加速處理每日逾萬件的防疫險理賠申請，富邦產險已新增「線上理賠通報系統」，搭配防疫險理賠專用申請書，保戶可先於官網「防疫險客戶關懷專區」直接線上填寫，除了減少手寫填寫欄位外，也可避免因手寫文字辨識錯誤而增加溝通的時間，進一步縮短理賠審核流程。

同時，富邦產險官網「防疫險客戶關懷專區」也提供包括理賠相關流程、應備文件等說明與服務，客戶可在網站上查詢出單、理賠與申訴進度、下載相關申請書等，自上線以來，網頁瀏覽量超過110萬人次，理賠進度查詢次數也逾27萬次，建議有查詢核保、理賠進度之客戶可多加利用官網「防疫險客戶關懷專區」，勿聽信非公司訊息。