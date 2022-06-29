在台灣許多人倚賴機車代步，也有許多車款可供選擇，但有網友觀察排氣量150c.c.機車沒有比125c.c.機車來得普及，好奇150c.c.性能較佳，為何不受到青睞，引起網友討論，也有人直指150c.c.機車缺點，。

原PO在PTT八卦板發文表示，150c.c.機車價錢明明跟125c.c.差不多，稅也沒比較貴，「為什麼就是賣不贏125c.c.機車？」他也認為125c.c.機車明顯取代了100c.c.，但明明150c.c.比較會跑，為啥沒人買。

貼文引起熱議，不少人紛紛回應，「比較會跑？台灣路就這樣，會跑要幹嘛」、「問題是哪一條路的可以讓機車用時速100跑？」、「下個大雨地上都是洞，是要騎多快？」、「150牌照稅要800元呀，125以下免牌照稅」、「要買150，為啥不買300」。

另一派網友則點出150c.c.車體大、不好停車是缺點，「多繳800的稅也沒路權，車子也比125難停」、「擠車位很麻煩」、「重又難鑽，卻還不如黃牌重機潮」、「把價錢稅金條件去除，光車重就是一個問題了，是不是忘了機車族的客群在哪？」