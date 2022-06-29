疫情大幅影響民眾生活模式，居家時光也被線上教學和遠距工作佔據，生活更加緊繃，而沐浴時光變成為每天最能獨處放鬆的片刻，加上健康意識抬頭，減壓減碳少添加的生活用品成分更受青睞，南僑集團順勢於70週年推出「親親香皂」，讓消費者能更安心放鬆地享受香皂帶來的美好沐浴體驗，除了清潔沐浴身體，同時也能療癒心靈。

「親親香皂」是南僑建立於對天然油脂的專業和製皂工藝上再次的創新，從原料素材篩選、配方研製、製程工藝，到香皂的形狀質感等，講究每個細節，歷時多年所研發。以天然來源原料和益生菌打造的「親親香皂」，有能適當清潔肌膚及保護肌膚的配方，其泡沫細緻，洗後不乾澀也不粘膩，有益肌膚滑嫩透亮，持續使用可以幫助肌膚維持穩定健康，是一個以淨膚、健膚、美膚為特色的香皂。

承襲南僑水晶「天然為本，抗菌為用」的理念，「親親香皂」嚴選天然油脂來源原料，不添加人工色素和人工香料，讓肌膚和地球減壓，在疫後時代滿足消費者回歸本心愛自己及親近生活的心理需求。