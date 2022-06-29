亞泥董事長徐旭東29日在股東會上表示，亞泥連續四年獲利突破百億元，無論是股利還是股價，都領先業界，今年現金殖利率達7％，遠高於台股平均水準；同時亞泥注重環保節能，全力推動ESG，大幅減少碳排放，將傳統的水泥業，轉型成綠能產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護，深具投資價值。

亞泥股東會通過今年每股可分配現金股利3.4元，以亞泥29日收盤價43.7元計，現金殖利率為7.78％。

徐旭東指出，亞泥按權益法認列的轉投資事業，持股25.7％的遠東新世紀、持股41.4％的裕民航運及持股17.5％的中國山水水泥等公司營運表現亮麗，每年都貢獻非常大的收益。

亞泥不僅拚獲利，更重環保！徐旭東表示，亞泥期許成為水泥業界的綠色領導者，導入「資源永續」的循環經濟，利用回收廢棄物替代水泥原料，協助地方、政府及相關產業，解決各界對廢棄物處理需求，創造環境、社會、經濟三贏。

在環保永續的ESG時代，亞泥指出，除了推出低碳水泥，亞泥也以積極務實態度降低溫室氣體排放，為全球第四家主動向國際「科學基礎減量目標倡議(SBTi)」承諾在well below2℃情境下設定減碳目標的水泥公司。

亞泥花蓮廠並在110年第七度獲得經濟部頒發自願節能減碳績優廠商獎。

亞泥花蓮廠以獨有的礦山綠化復育技術，移地保育打造出水泥業界第一座環境生態教室「亞泥生態園區」，至今已有超過20萬人次，前來接受生態教育洗禮，目前正在持續擴建中。

徐旭東強調，亞泥一切的努力，都是在升級智能生產、推動循環經濟，落實淨零排放、邁向環境永續、社會共融及公司治理的ESG目標。