亞泥29日舉行股東會；因應全球淨碳排趨勢以及能源成本高漲，董事長徐旭東表示，亞泥將積極推動節能減碳及綠能計畫，持續大幅減少碳排放，推動高減碳「環保水泥」產品。增加天然氣與風電、太陽能等能源產業投資，亞泥將轉型成綠能產業。

根據亞泥的計畫，2023年，亞泥太陽能發電要占總用電量的8％。未來三～四年，用電及煤碳使用量也將減少10～20％。

亞泥29日宣布，將推動最高可減碳50％的高減碳水泥產品「水硬性混合水泥」；未來，將結合現有銷售的墁砌水泥與石灰石水泥，成為減碳時代的三大主力產品。

目前亞泥減碳產品除了外銷美國外，也在積極拓展台灣及中國市場。

其中，亞泥全面採用溫室氣體排放比一般水泥大幅減低8％的低碳「卜特蘭石灰石水泥」，從今年開始外銷美國客戶。至於減碳產品打開國內市場，亞泥指出，將向標準局申請CAS標章，預計最快今年9月會有結果。

而亞泥旗下的亞東預拌，則領先業界，獲行政院環保署核發預拌混凝土產品碳標籤，獲得綠混凝土建材碳足跡認證。分別為4000psi(磅每平方英寸)的一般配比碳排放量為320kg與低碳配比碳排放量為240kg，減碳25％；5000psi的一般配比碳排放量為360kg與低碳配比碳排放量260kg，減碳28％。

此外，徐旭東指出，亞泥轉投資的嘉惠電力公司二期工程自2021年商轉以來，總發電規模每年可達48億度，可供應100萬家戶用電，已是台灣最大民營天然氣發電廠，為台灣提供穩定的電力供應，持續貢獻心力。未來計畫持續投資乾淨能源，擴大發電規模。

針對綠色轉型部分，徐旭東強調，亞泥積極發展綠電，包括持續推動與德商RWE合作的竹風風力發電計畫，積極推動相關的太陽能發電計畫。

亞泥的「竹風電力離岸風電計畫」，將開發新竹市外海第四號風場，原先規劃共有56個機組，總裝置容量預計將達450百萬瓦(MW)，足以供約45萬戶家庭用電；亞泥董事徐旭平表示，「竹風電力離岸風電計畫」預計7月送件。

在太陽能發電上，亞泥副總經理兼總廠長張志鵬指出，亞泥除了發展綠能，更致力於研究如何讓本業產品使用最少能源。目前所有水泥廠區都將建置太陽能發電設備，明年將朝太陽能占總用電量8%的目標努力。