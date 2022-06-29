大陸海關以驗出新冠病毒暫停台灣竹莢魚商品進口。國台辦今日稱已向台灣通報，但還未收到反應，陸委會對此表示，中共有關部門陸續誣指我方白帶魚、竹筴魚檢出新冠病毒並暫停輸入，衛福部已於昨日表示，經採檢國內8件竹筴魚與冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡均未檢出新冠病毒，呼籲若出口地都沒有，是否進口地需要更多食品管理，而不是無端指控，造成貿易障礙。

陸委會強調，對於本案，中國大陸獨樹一幟、橫空出世的防疫措施，應提出具科學性的證據資料。再次呼籲中國大陸有關部門，口說無憑，必須提出具科學性的證據資料，才能說服各界。