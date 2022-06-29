香港女星蔡少芬2011年在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》飾演皇后一角爆紅，演藝事業攀上巔峰；感情方面也很美滿，她和大陸武術指導張晉育有2女1子，近日夫妻倆帶著孩子們到浙江鄉下的某餐廳吃飯，剛好被網友拍下，沒化妝也沒什麼打扮的蔡少芬，真實的狀態全現形。

近日有網友在大陸浙江鄉下的某家餐館，巧遇蔡少芬一家人和親友吃飯，從照片中可以看到，蔡少芬當天穿著黑色寬鬆T恤，頭戴黑色棒球帽，臉龐沒有任何脂粉，但皮膚幾乎沒什麼瑕疵，保養得宜的外型看不出已48歲，；一旁的張晉則戴黑色棒球帽，穿著灰色無袖上衣和黑色短褲，夫妻倆的穿著打扮都很低調，也相當接地氣，而三個孩子圍坐在爸媽周圍，落地窗外是一片綠油油的田園景觀，一家五口的氛圍更顯得溫馨、和樂。

蔡少芬（左二）素顏和家人、親友聚餐。（圖／微博）

用餐過程中，蔡少芬還成為「寵夫魔人」，隔著二女兒餵食老公，超閃的畫面，其他人的反應卻很淡定，想必夫妻倆平常就如此甜蜜，所以見怪不怪。

蔡少芬餵老公吃飯。（圖／微博）

張晉飯後用心陪伴兒女。（圖／微博）

飽餐一頓後，張晉開始帶孩子們放電，他先和小兒子在餐廳內來回走動，父子倆還穿著同款運動鞋；接著他換去陪伴女兒，教導如何編織狗尾巴草，相當有父愛。

這名巧遇蔡少芬全家的網友，將這組照片PO上網分享，並誇獎他們很有禮貌又親切，完全沒有明星架子，也讚美蔡少芬僅管素顏還是很有氣質。