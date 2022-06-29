竹北市公24興隆公園舉辦試玩活動，邀請曾參與工作坊的親子前往體驗。（邱立雅攝）

試玩現場還有哥哥姊姊陪小朋友一起體驗。（邱立雅攝）

竹北市公24興隆公園擁有獨一無二的森林蝴蝶攀爬網，讓不少孩子爭相體驗。（邱立雅攝）

為提供更多優質、多元的遊戲空間，新竹縣政府改造22座特色公園，首座竹北市公24興隆公園已於日前完工，除了有多元遊具、分齡分區設計，還有新竹地區最長的200公尺Push Bike跑道。29日開放曾參與公民工作坊的親子試玩，不少小朋友在現場開心玩瘋，有媽媽更大讚興隆公園太好玩了，縣長楊文科視察時也玩心大起，與民代們玩竹子攀爬架，身手靈活。該公園7月9日將正式開箱啟用。

竹北市公24興隆公園自去年11月封閉、12月施工，今年6月下旬完工，產業發展處長陳偉志感謝營造公司如期如質完工，能給孩子一個多元的遊戲空間。公24興隆公園過去透過工作坊邀請鄉親一起參與設計，將孩子的想法納入，另有議員建議納入竹子，設計師也將竹子意象變成攀爬架。

陳偉志也介紹，公24興隆公園有7大區、10項設施，包含適合2到5歲的學齡前遊戲區、適合5歲以上的森林攀爬網主題區、適合3歲以上的地景滑梯暨攀岩區、適合2歲以上的保持身體健康區及Push Bike區、適合1歲以上的共融設施區以及不分年齡的自然大草皮與自然地景土丘遊戲區。並具有盪鞦韆、溜滑梯等設施，增進孩子的五感體驗。

「我們很喜歡。」參與體驗的楊姓家長大讚公園設施符合大家需求，而非像目錄一樣的罐頭遊具，設計師在規畫時考慮了孩子們成長所需的挑戰，有些設計貌似危險，實際上安全並符合法規。李姓家長也說，遊具依據地景設計，與環境自然融合，還有許多沒看過的遊具，例如蝴蝶攀爬網、竹林攀爬架，比外縣市的公園更好玩。

公24興隆公園營造單位由曾榮獲國家卓越建設獎的磐東營造進行施工，在過去1年普遍面臨全球物流卡關、大缺工的狀況下，仍以優異的品質，落實縣民們夢想中的公園。產發處表示，7月9日下午3時至5時，竹北市公24興隆公園將舉辦公園開箱派對活動。