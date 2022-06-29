國外出現感染新冠肺炎後多重系統發炎症（MIS-A），症狀包括不明原因發燒38度且持續24小時以上，肚子痛、拉肚子、嘔吐等，甚至出現幻覺等，中國醫藥大學新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，MIS-A常好發在青壯年，且常伴隨有其他慢性疾病和年齡影響，易變成重症，目前有效預防MIS-A的方法，仍是盡早把疫苗打好打滿。

根據國外的資料顯示，MIS-A常好發在青壯年，大約20至40歲年紀以男性居多，病人大都有肥胖現象。王振憲指出，MIS-A致死率可高達10％，比幼童感染MIS-C致死率3％高出3倍以上，且以國外的臨床經驗來看，因為成人常伴隨有其他慢性疾病和年齡的影響，成人的MIS-A較容易變成重症，一半病人可能都需要住到加護病房。

王振憲指出，雖然無法確實了解MIS-A的致病因子，有可能是新冠病毒感染後造成全身免疫系統失調，成年人如果再伴隨有慢性疾病，像糖尿病，高血壓，心臟疾病，致死率可能又會高出幾倍以上。

因此，王振憲提醒新冠肺炎確診康復後的病患，2到12周內，要觀察是否有不明高燒38度且持續24小時以上，伴隨有皮膚紅疹，眼睛紅腫，胸悶、持續性胸痛、心律不整，喘等症狀，以及腸胃道症狀包括肚子痛、拉肚子、嘔吐等，甚至出現幻覺、中風等神經學症狀，此時就要高度懷疑是MIS-A。

王振憲表示，若有相關症狀請立刻就醫，醫師會透過心電圖和血液檢查發炎指數，來進一步確認是否為MIS-A。最後還是要提醒民眾，目前有效預防MIS-A的方法，還是要盡早把疫苗打好打滿。