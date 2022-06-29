考量居民生命安全，烏克蘭當局下令全國宵禁持續延長，警方周末臨檢數百家夜間娛樂場所，逮到412人涉嫌違反宵禁、持有毒品等罪刑，其中有219名跑趴男性最後被強制抓到戰前對抗俄軍。

警方周末臨檢數百家夜間娛樂場所，逮到412人。

綜合《基輔獨立報》、《新聞週刊》外媒報導，基輔警方聯合軍事委員，周末晚間針對420家公共場所進行突擊檢查，確保民眾落實宵禁原則防止違規行為。

基輔警察局長維霍夫斯基(Ivan Vyhovsky)表示，「全國戒嚴令明訂人民須遵守宵禁管制，因此派人加強巡邏室外廣場、公園、街道以及夜店、酒吧等娛樂要地。」

期間發現2家夜店非法在宵禁時間營業，員警將413人帶回警局；同時也捕獲173人涉嫌持有毒品，將依「輕流氓罪」（Petty Hooliganism）起訴。警方事後也傳喚219名男子至相關單位辦理入伍程序。

2月24日俄軍揮軍進攻烏克蘭之際，烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)宣布全國軍事動員令，限制18至60歲的男性公民出境。戰爭拖延至今超過4個月，俄軍仍持續攻擊，對此，烏當局下令全國戒嚴令延長至8月23日，期間居民被要求待在室內，不得外出。除了施工人員、醫護人員等持有重大服務工作的特別許可證，或是躲在防空洞的人才有特權。各市鎮皆有不同宵禁時間，例如首都基輔規定23:00至5:00間禁止外出逗留。