全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，博物館空間內，除有許多從身體樣態出發的作品，還有以真實經驗為主體的故事分享。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，館內除了展出以身體為發想的藝術品外，亦有各式各樣月經來時所需用品。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，館內除了展出以身體為發想的藝術品外，亦有各式各樣月經來時所需用品。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，館內除了展出以身體為發想的藝術品外，亦有各式各樣月經來時所需用品。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，未來也將舉辦主題展覽、教育工作坊、行動講座及議題沙龍。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，展場內的藝術創作品《脈湧祝福》發想自動脈，象徵動脈血管貫穿整棟大樓，並會在血管分支上掛上各方寫下的祝福牌子（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，博物館空間內，有許多從身體樣態出發的作品，期待引發觀展者跳脫刻板印象。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，非營利組織小紅帽WITH RED創辦人林薇（見圖）表示，我的床前都還貼著一張便利貼，上面寫著『打造月經博物館！』，此時此刻真的是夢想成真的感覺。（杜宜諳攝）

全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，非營利組織小紅帽WITH RED近年在台灣推動月經平權，歷經三年籌備，終於將全球唯一實體月經博物館「小紅厝」打造完成。

長期在終結月經貧窮與汙名不遺餘力的小紅帽，在月經博物館入口處簡介提到，團隊其中一個夢想就是希望在臺這片土地上打造一個「以身體為題、月經為名」的博物館。

小紅帽創辦人林薇表示，這是小紅帽在草創時就一直深埋在我們心底的夢想，我的床前都還貼著一張便利貼，上面寫著『打造月經博物館！』，此時此刻真的是夢想成真的感覺。

「小紅厝」月經博物館空間內，除有許多從身體樣態出發的作品，還有以真實經驗為主體的故事分享，期待引發觀展者跳脫刻板印象，真正達到多元共融的永續社會生態，未來也將舉辦主題展覽、教育工作坊、行動講座及議題沙龍，並且持續結合台灣在地視角，與全球各界藝術家合作，共同策劃特展。