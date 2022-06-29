全台第一間月經博物館「小紅厝」29日盛大開幕，非營利組織小紅帽WITH RED近年在台灣推動月經平權，歷經三年籌備，終於將全球唯一實體月經博物館「小紅厝」打造完成。
長期在終結月經貧窮與汙名不遺餘力的小紅帽，在月經博物館入口處簡介提到，團隊其中一個夢想就是希望在臺這片土地上打造一個「以身體為題、月經為名」的博物館。
小紅帽創辦人林薇表示，這是小紅帽在草創時就一直深埋在我們心底的夢想，我的床前都還貼著一張便利貼，上面寫著『打造月經博物館！』，此時此刻真的是夢想成真的感覺。
「小紅厝」月經博物館空間內，除有許多從身體樣態出發的作品，還有以真實經驗為主體的故事分享，期待引發觀展者跳脫刻板印象，真正達到多元共融的永續社會生態，未來也將舉辦主題展覽、教育工作坊、行動講座及議題沙龍，並且持續結合台灣在地視角，與全球各界藝術家合作，共同策劃特展。
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