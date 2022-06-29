Kivi 發行首張母語創作專輯《分水嶺 Padiyudr》。（Nanguaq那屋瓦提供）

Kivi 發行首張母語創作專輯《分水嶺 Padiyudr》。（Nanguaq那屋瓦提供）

曾擔任《聲林之王2》踢館魔王的排灣女聲 Kivi 今（6／29）發行首張母語創作專輯《分水嶺 Padiyudr》，作為《N1》合輯中首位發行個人專輯的「畢業生」，Kivi 專輯陣容堅強，不僅由入圍金曲製作人的黃少雍、金曲年度歌曲得主阿爆（阿仍仍）共同製作，更邀請多位台灣音樂人李權哲、徐平、Liv W.、簡道生、柯遵毓、袁偉翔等參與編曲，讓大眾再一次對母語音樂的曲風有更寬闊的想像。

《分水嶺 Padiyudr》是 Kivi 的第一張專輯，也是這位排灣女孩 25 歲的成長記，她在某次跨部落的聯合歌唱比賽拿下族語組優勝後，產生了學習排灣古調、創作母語歌曲的想法。回顧首張母語專輯的創作過程，Kivi 提到最大的瓶頸是寫歌詞，但靠著媽媽的救援便順利突破。

排灣族的 Kivi 來自屏東滿洲鄉八瑤部落，她外型黝黑、纖瘦，唱起歌來卻蘊含反差的巨大能量，這次專輯發行的消息一公開，更有多位 Kivi 的明星好友如：薛薛、阿拉斯、LINION、李友廷等轉發分享、魚丁糸家凱留言回覆，眾人期待程度可見一斑。而以《N1》合輯中演唱者身份入圍本屆金曲獎最佳原住民語專輯的她，本週末即將參與人生首次的金曲獎，難掩興奮之情。