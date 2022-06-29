彰化銀行29日舉行線上法人說明會，由發言人暨資深副總陳斌說明第一季營運績效及業務重點，會中公布，累計今年1～3月稅後盈餘為23.77億元，較去年同期增加22.16％，稅後每股盈餘為0.23元。

陳斌表示，隨著聯準會與我國央行相繼升息，對上半年利差及NIM的表現都有十分正向的影響，其中第一季存放利差較去年增加4個基本點，NIM亦較去年同期增加5個基本點，且今年前五月的累計盈餘，更是較去年同期成長近三成，稅前盈餘已達51.42億元。

面對央行於6月16日提高準存率1碼，陳斌表示，目前資產配置得宜，將再觀察市場變化。

截至第一季，彰銀的存款規模已達2.2兆元左右，存款量較去年同期成長11.75％，放款量在彰銀積極拓展中小企業放款，並鞏固大企業客戶策略下，分別在企金及個金方面都有雙位數成長。

在房貸業務上，雖然我國央行維持打炒房政策，但彰銀的房貸策略多以首購、自住及優質客戶為主，因此對房貸業務推動影響有限。資產品質則在提升風險控管及積極清理下，逾放比由2021年底的0.33％降至今年第一季0.29％，到5月底更降為0.25％。

展望未來，陳斌認為，雖然全球面臨俄烏戰事、疫情、通膨壓力等因素下使經濟成長放緩，但國內科技業廠商持續擴大投資計畫，有助維持我國出口及投資動能，外匯業務也能穩定成長，未來將把握升息契機，積極擴增中小企業放款，同時推動普惠金融及都更危老案件，除核心存放業務外，也適時布局債券投資部位，更引進策略聯盟來擴大法人戶交易量，以增裕手續費收入。

另外，也會持續推動永續金融，協助綠色及永續發展產業取得融資資金，並引導企業及投資人重視永續議題，加速推動友善金融，以實際行動關懷弱勢金融消費者。

在永續議題上，彰銀獲證交所第八屆公司治理評鑑上市公司組前5％及金融保險類前4名，今年股東常會也首次採用視訊輔助股東會方式進行，提高股東參與度，更於世界地球日簽署加入「赤道原則」協會，正式成為全球自願倡議「赤道原則」的會員銀行，同時執行責任投資策略，逐步建構永續金融治理。