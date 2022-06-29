苗栗縣議長鍾東錦上周在頭份已公開宣誓參選到底。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦上周在頭份已公開宣誓參選到底。（謝明俊攝）

國民黨提名前水利會長謝福弘參選苗栗縣長，苗栗縣議長鍾東錦在29日晚間最新發文表示，「將要實現苗栗最輝煌的一場民主政治，徐定禎、謝福弘、宋國鼎，大爭之世，容我先向各位致敬」，宣誓將參選到底。

鍾東錦文中表示，做為苗栗縣國民黨黨部主委，首先他要恭喜謝福弘同志獲得黨內提名，在各派系大老擁護下，代表本黨出戰。再來他也要恭喜自己為捍衛人民自決的理念，在地方鄉親與改革力量的託付下，選擇代表民意出戰。藍軍並沒有分裂，只是我們把政治前途的決定權，交還給了人民。

鍾東錦宣誓「實現苗栗最輝煌的一場民主政治，徐定禎、謝福弘、宋國鼎，大爭之世，容我先向各位致敬。」

鍾東錦文中強調四強鼎立，各擅勝場，自此再沒人能質疑苗栗的藍綠板塊是否失衡，因為2022的這一場選戰，將是七十年來最貼近民意，黨派天秤最為接近的時刻。本縣政權存續一如本黨在全國政治版圖上的縮影，是被時代所淘汰，還是重新聚攏了支持者的信心，經此一役，勝負無悔，不留遺憾。

最後，他要感謝朱主席，明快的為苗栗亂局畫下休止符，緊接著是我們苗栗國內的君子之爭，這一條參選的路也許孤獨，卻也一如我驚滔駭浪般的人生起伏，一路向前，永不言敗。