來自桃園天道盟正義會的7名惡煞，到中市找3友人，23日晚間到中市夜店狂歡後，清晨6時許到第二市場知名魯肉飯攤吃早餐，與黃男等5人爆口角誤會，將黃男活活打死後逃逸。警方陸續逮捕犯嫌到案，昨天在屏東再逮林男4人，今天下午移送檢方偵辦，檢方複訊後，認為林男等4人有羈押必要，晚間向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署表示，林姓、邱姓、謝姓及邱姓等4男，因涉犯殺人既遂、傷害、攜帶兇器在公共場所對他人施強暴脅迫罪嫌重大，最輕本刑為5年以上重罪，有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之必要，已向法院聲請羈押禁見。

據了解，有桃園天道盟正義會背景7人，到中市找3友人，至夜店狂歡後，23日清晨6時許到第二市場知名魯肉飯攤吃早餐，誤認31歲黃男是熟人而爆口角。黃打手機找友人「趕緊來」（吃早餐），被誤認要「撂人」，爆發衝突鬥毆釀黃方人馬1死4傷，其中，黃的胸、肩部受2處尖銳傷，引發氣、血胸身亡，桃園人馬逃竄。

檢警追緝，案發當天逮桃園人馬的游姓男子等5人，以游涉犯殺人、攜兇器施暴等罪嫌，聲押禁見獲准；台中友人盧、邱及劉男各以5至3萬不等元交保，另1人請回。警續逮相關的徐、梁姓2名通緝犯；27日晚間破獲相關1處K他命菸分裝廠，查扣2千多支、毛重3公斤的毒菸，並逮涉毒3人，阻斷金流。

此外，警方接獲情報，涉逞凶、在逃的林、謝及2名邱姓男子在屏東一帶現身，昨天上午逮捕到案，今天移送地檢署偵辦。