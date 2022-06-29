在台學醫從醫的港人醫師、恩主公醫院副院長蔡卓城今（29）日表示，要留住人才，台灣在居留方面千萬不要再設很多關卡。他建議，只要是人才，留下來讀書畢業就給居留權，不需要再經過一些程序，如回到僑居地服務2年、公司出具保證等條件。這些程序對一個18歲的大學生而言，會感到「重重關卡」。

他並呼籲，政府要從不同的角度和高度來看人才培育，外國菁英留下對台灣絕對有益，而「不是來分掉台灣人的工作機會」，台灣工作機會很多，需要有競爭力的人。

蔡卓城今日出席中華港澳之友協會舉辦的「攜手連心＆邁向美好：在台港澳人士生活分享會」時表示，醫療行業的競爭很強，能否在這個行業出頭，都要看自己夠不夠優秀。此外，畢業才是挑戰的開始，要繼續學習與考試，「沒有很大的興趣與使命感不要做這行」。他說，港澳青年來台灣是很有挑戰的，歡迎有能力的人來台，只要有本事、真才實學，就有成功的機會。

談到有志來台學醫的港澳學生，蔡卓城建議要「想清楚」，因為這條路既辛苦又寂寞。此外，由於兩地訓練方法不同，他常看到港生在台學醫、成為專科醫生之後，回香港要重新從實習醫生做起。

蔡卓城解釋，香港澳門與台灣的醫療體制有所差異，香港著重公共衛生（public health），台灣則重視熱帶傳染病，兩地學生的起跑點與訓練不同；此外，香港訓練以家庭醫學為主，台灣則多為專科醫生，這讓香港畢業的醫生到台灣執業產生困難。在台從醫的港人，多像他一樣，在台灣醫學院畢業、國外進修，再回來執業。

蔡卓城還說，由於醫師必須經過執照考試，台灣政府為維持一定水準，會定一些門檻，以防堵部分外國醫學院畢業生在台獲得執照。他指出，這個行業非常保護本地畢業生，國外醫學畢業生要在台從事這個行業較困難。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，人才是台灣競爭力最重要的DNA。少子化長期來說會影響競爭力，移民是解決此問題的好方式，台灣政府必須面對攬才、育才及留才的問題。

中國科技大學校長唐彥博表示，全世界都在延攬人才，以提升競爭力。但他認為，攬才同時應確保國家安全、確保公共秩序持續安穩發展，且遵循四原則，即風險控管、總量方面的循序漸進、動態調整及關卡。他解釋，關卡部分，要經過數階段，包括居留審查、觀察期、專案審查與國安審查。