富邦產險在該公司全員加班處理暴量理賠申請案，並在5～6月完成10.3萬件賠案、理賠40.8億元。

針對4月間短期內大量湧入的防疫險續保件，以及近期每日暴量理賠申請，富邦產險表示，在全員加班支援下，所有在途件已於6月28日提前達標全數完成核保審查。根據統計，富邦產險今年1月至4月底止已完成簽結7,937件防疫險理賠案件，賠款金額達2.6億元，由於新冠肺炎疫情確診人數持續攀升，理賠申請案件也大幅增加，5月至6月27日，已完成10.3萬件賠案、賠款金額40.8億元，較今年前四月賠案增加約13倍，金額更暴增約15倍。

富邦產險說，為加速處理每日逾萬件的防疫險理賠申請，該產險已於6月24日新增「線上理賠通報系統」，搭配防疫險理賠專用申請書，保戶可先於官網「防疫險客戶關懷專區」直接線上填寫，除了減少手寫填寫欄位外，也可避免因手寫文字辨識錯誤而增加溝通的時間，進一步縮短理賠審核流程。

富邦產險進一步指出，在該公司官網「防疫險客戶關懷專區」也提供包括理賠相關流程、應備文件等說明與服務，客戶可在網站上查詢出單、理賠與申訴進度、下載相關申請書等，自上線以來，網頁瀏覽量超過110萬人次，理賠進度查詢次數也逾27萬次，建議有查詢核保、理賠進度之客戶可多加利用官網「防疫險客戶關懷專區」，勿聽信非公司訊息。

富邦產險表示，截至6月28日，防疫險投保在途件已全數完成核保審查，惟部分案件仍需要客戶確認或補齊資料，該公司將透過各類數位途徑讓客戶補齊文件，減少客戶臨櫃辦理業務奔波的辛苦，業務員也會協助完成後續照會作業，讓客戶能夠儘快取得保單。