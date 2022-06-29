陳威全（左）演唱會，愛妻驚喜現身祝福。照片提供：上行娛樂

音樂人陳威全日前舉辦《垂死邊緣，再任性一把》20週年紀念演唱會，這場演唱會先前因他染疫忍痛延後，但他一連在台上感性說唱長達2小時，狀態極佳，愛妻Jenny無預警上台獻花、讓滿腦子腳本的他突然「短路」，一時之間不知說什麼，呆了兩秒、真情流露說：「老婆，我愛你！」此外金曲歌王羅文裕一家四口專程來捧場，羅文裕更登台擔任嘉賓，一出場就力挺麻吉陳威全，知道他用盡全力打造新專輯，揮軍金曲卻全軍覆沒，一出場就自行宣布，「凍蒜！陳威全早已是我心目中『金曲三三』最佳男演唱人！」讓陳威全感動不已。

陳威全親自擔任演唱會總監，他演唱共22首歌，在演唱新歌《一萬個出走的理由》、《沒想過分開》、《身為男人》後，他感性提到為何馬來西亞歌手都愛來台灣發展，因為流行音樂的基地就在台北，更提到影響自己創作很深的無印良品，當初17歲時拿下全國創作大賽總冠軍，就是從偶像品冠手中接下獎盃，演唱《中途轉機》後，順勢提到「本來要去英國念碩士，但有了台灣發片的機會，就改飛來台灣。」但沒想到快發片時，公司卻突然大改組，「我原本應該要發片，卻從幕後創作人再出發，就一直留在台灣了！」他提到最窮困潦倒時，身上只剩下50元，因為新生命小組的收養，住到了南勢角教會宿舍，「當時我完全沒有方向，感謝教會幫助我重新出發！」

陳威全住在教會宿舍時，結識了一輩子的好友，這位難兄難弟總是照顧著他，「吆喝我這位馬來弟兄：『走，我帶你去吃好吃的！』，幫我進補。」陳威全感性說：「後來我才知道，我只是沒錢吃飯，但我這位好兄弟肩上背著債，卻對我如此慷慨，一直帶我去吃飯。」這時他鄭重歡迎換帖麻吉上台，大家才發現原來是金曲歌王羅文裕！兄弟倆緣份超級深，羅文裕首次奪金曲客語歌王，就是在陳威全「上行娛樂」旗下，陳威全是推手、兩人互為貴人，麻吉倆緊接真情合唱一曲《貴人》，陳威全感謝因為有許多人的幫助，「我從一個人來台北，打拼開公司，也成了家，擁有家庭，一家五口，這一切都是恩典！」他特別帶領全場禱告，將祝福分享給演唱會上的每一個人，聖靈充滿！他也預告將於7／6發行里程碑新歌《明天愛誰》。