警方於淹水路段，加派警力現場指揮交通。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

13縣市大雨特報5區大雷雨警戒! 雨彈轟炸台中市區震撼直擊 嘉義秒淹"無路"可走

台中市區29日下午3點多，突然雷聲作響並開始降下豪大雨，造成部分路段積水，警方根據通報截至下午17時50分許，包括，南區、南屯區、北屯區、西屯區、豐原區、神岡區、龍井區、烏日區、沙鹿區、大甲區、大安區等18處路口號誌發生故障；淹水路段有西屯區台灣大道近東大路、南屯區五權西路3段高速公路下涵洞等，適逢下班交通尖峰時段，加派警力現場指揮交通。

台中市警局指出，下午立即通報所屬分局（隊）於各重要路口增派員警、義交，加強交通疏導勤務作為，並即時掌握轄內全般交通狀況，一發現交通壅塞或路面積水之處所，均立即機動調度警（民）力到場執行指揮疏導，迅速啟動交通快打機制，全力維護市民行的安全。

警方指出，全市各區號誌發生故障的路口通報有18處路口；淹水路段為西屯區台灣大道近東大路、南屯區五權西路3段高速公路下涵洞。號誌故障路口均由轄區分局（隊）派員前往加強疏導，保持路口淨空，並於淹水路段現場拉起封鎖線管制，警示用路人避免民眾行經受困。

台中警方另請警廣及交控中心CMS協助宣導駕駛人，行經號誌不亮之路口慢看停，注意行車安全，下午動員警力計73人次、義交51人次；提醒用路人，天雨視線不佳，駕駛車輛應更小心謹慎，注意行車安全，如有行經壅塞路段，遵守現場警方指揮疏導，保持耐心行駛，以確保交通安全。