中宇環保董事長陳宗德屆齡退休 6月30日生效 19:432022/06/29 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中宇環保（1535）29日公告，該公司董事長陳宗德屆齡退休，將於6月30日起生效，至於新任董事長人選，待中宇召開董事會推選後另行公告。 人事異動站 6月17日至6月23日 全球傳動27日股東會配息1.3元 全面改選董事 上銀明股東會 全面改選董事 #宇環 #中宇 #董事長 #陳宗德 #屆齡退休 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前經濟部長黃營杉接任大葉大學董座 04:102022/06/29 生活新聞 《生醫股》訂單暢旺 喬山營收8月起一路衝到年底 14:392022/06/27 財經 首位女性理事長 關切期貨制度革新 04:102022/06/29 財經要聞 長虹董事長李文造自主健康管理 首度委由總經理李耀中主持股東會 14:132022/06/28 財經 愛普＊總座 洪志勳升任 04:102022/06/29 證券．權證 朱漢強可望兼基富通董座 04:102022/06/28 金融．稅務 長榮鋼董事長改選出爐 林耿立續任 15:062022/06/24 財經 上銀今年業績創高 目標不變 04:102022/06/28 證券．權證 永豐金高層大異動！曹為實接任永豐銀董座 20:172022/06/24 財經 桃園治平高中神化董事長 青民協：以為到北韓 11:382022/06/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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