歐元區6月經濟信心指數 創去年3月來新低 20:092022/06/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟29日公布歐元區6月經濟信心指數，從5月105點下跌至104點，高於外界估103點，但仍創去年3月來新低。物價上升、俄烏戰爭與美國等持續升息，影響消費者、零售業與營建業等信心下滑。至於荷蘭、德國與西班牙等國家的信心也明顯下降。 景氣燈號連3綠 外貿需求疲軟 旅遊信心調查 7成台灣旅客有信心1年內出國 通膨高壓影響需求 歐美日6月製造業PMI下降 #歐元區 #信心指數 #來新低 #信心 #創去 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股信心潰散 融資斷頭潮來襲 04:102022/06/24 財經要聞 物價不退燒 英6月消費者信心摔新低 04:102022/06/25 全球財經 《國際經濟》歐元區6月經濟信心低落 消費者通膨預期下降 17:392022/06/29 財經 《櫃買市場》招手海外企業 櫃買與勤業眾信合辦線上說明會 17:292022/06/24 財經 給重武器也沒用 CNN：2原因讓美對烏克蘭「失去信心」 21:222022/06/28 國際 匯率期貨趨勢專欄－歐元走揚 蓄勢攻季線 04:102022/06/29 證券．權證 《韓股》信心趨悲觀 韓股匯雙倒 16:492022/06/29 財經 1分鐘讀財經》2大咖為何砸3億抄底長榮陽明？他們發現兩件事 08:312022/06/24 財經 陳麗心接任信義房屋總座 04:102022/06/22 產業特刊 《國際經濟》英6月消費者信心史上最糟 這件事雪上加霜 14:092022/06/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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