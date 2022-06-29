歐盟29日公布歐元區6月經濟信心指數，從5月105點下跌至104點，高於外界估103點，但仍創去年3月來新低。物價上升、俄烏戰爭與美國等持續升息，影響消費者、零售業與營建業等信心下滑。至於荷蘭、德國與西班牙等國家的信心也明顯下降。