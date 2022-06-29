科法斯2022亞太企業付款調查報告出爐，除大陸外，亞太企業逾期付款時間縮短，然而值得留意的是亞太企業面臨的信用風險仍在上升中。

科法斯2022年亞太企業付款調查報告主要是分析了亞太地區約2,800家企業，受訪企業包括亞太地區澳洲、大陸、香港、印度、日本、馬來西亞、新加坡、泰國和台灣等9個市場以及13個行業，該調查於2021年11月至2022年2月間進行。

科法斯表示，2021年經濟形勢的好轉促使亞太地區逾期付款天數明顯縮短，從2020年的平均68天降至2021年的54天，達到5年來的最低水準。在調查覆蓋的9個經濟體中，馬來西亞和新加坡的逾期付款天數縮短最為明顯，然而大陸是唯一逾期付款天數增加的國家，同時也是平均逾期付款天數最長的國家。

科法斯進一步指出，該調查報告有一些令人擔憂的現象：1、受訪企業逾期付款金額增加的比例占比從前一年的31％上升至35％。2、報告超長期逾期付款（ULPD）占營業額10％以上的企業也有增加情況。這主要源於大陸企業的ULPD占營業額占比從27％提高至40％。另在澳洲和印度，超長期逾期付款占比略有上升，而其他6個經濟體的占比則趨於穩定或出現下降，尤其以香港降幅最明顯。由於絕大部分超長期逾期付款永遠無法追回，因此，當超長期逾期付款占比超過企業年營業額的2％時，現金流風險往往會增加。

就行業而言，科法斯說，金屬行業超長期逾期付款占比10％以上的企業數量增長尤為明顯，已增加14個百分點接近23％，在13個行業中增幅最大。另在建築、資訊與通信技術、運輸和紡織等其他行業也面臨著巨大的現金流風險，其中有30％以上遭遇超長期預期付款的企業稱逾期金額占到年營業額的2％以上。

科法斯表示，有71％的受訪企業預計2022年經濟增長將有所改善，然而並非整個亞太地區都如此樂觀。其中和該地區平均水準相比，最樂觀的是新加坡，較前一年上升17個百分點，樂觀的企業高達83％，預計經濟將加速增長。另外，日本和泰國企業的信心也是提高，相對去年，樂觀受訪企業比例均上升14個百分點，分別達到75％和80％，2022年更大空間強勢復甦。但馬來西亞企業樂觀比例只有44％，比前一年大幅下降29個百分點，其原因是政治不確定性增加，馬來西亞大選在2022年有可能提前舉行。