經濟部29日公布最新統計，我國鋰電池出口金額自2019年3.1億美元，逐年上升，2021年達4.2億美元，成長33.1％，2022年1至5月出口金額達2.8億美元，較上年度同期大幅成長86.1％。2019年以來因疫情帶動遠距商機、改變通勤習慣，以及各國能源政策的推展，推升對資通訊產品、電動自行車及儲能裝置等需求，增加對我鋰離子蓄電池採購。

2022年1至5月美國及荷蘭占我出口比重分別為21.4％及10.6％，大幅成長142.2％及359.4％；其中出口美國主要為儲能、備援系統及電動車用之電池，荷蘭為電動自行車用鋰電池等。

展望未來，積極投入儲能及電動車等領域：我國鋰離子蓄電池出口品項廣泛，包含應用在3C產品、電動手工具、家電（如無線吸塵器）、電動自行車、儲能及不斷電電池備援系統（用於伺服器、資料中心等）等。目前各國相繼以淨零碳排為目標，我國廠商積極投入儲能及電動車兩大領域，並在國際市場獲得佳績，以美國市場為例，自2019年來美國自我國進口鋰電池每年成長率均超過30％以上；目前我國電池業者規畫透過海外布局與美歐等國合作建置供應鏈，未來可望提升我電池在國際製造產業鏈上之重要地位並爭取商機。