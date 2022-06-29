謝京穎演孕婦還求教許仁杰。（民視提供）

藝人謝京穎在民視八點檔《黃金歲月》中，演出最正孕婦尤香琪，她說劇組找的肚子很逼真，大小剛剛好卡在大腿跟胸部的中間，而且肚臍還很明顯，摸肚子的時候，都會很真實。她說，《大時代》有裝過孕肚，但已經忘記當孕婦的感受，這次還特別學孕婦走路。

為了演好孕媽咪，謝京穎特別在拍攝前先裝孕肚，練習走路，走路的過程，明顯感受到自己的雙腿跟腰非常的痠麻，每次拍攝結束要從攝影棚要走回梳化間，就氣喘吁吁，而現在她還可以隨時拔掉孕肚休息，但真正的媽媽不行，媽媽要挺著10個月的孕肚直到寶寶生出來，直言媽媽真的好偉大，她更尊敬媽媽角色了。她也常問新手爸爸許仁杰「這樣有沒有像孕婦」，許仁杰會跟她分享孕婦在行進間會有的動作。

謝京穎飾演的尤香琪走在路上差點被郭建興(吳皓昇飾)撞到，瞬間跌坐在地，在地上呼救時卻沒有人來幫忙，最後看到大腿中流出的血，而暈過去。謝京穎拍攝前塗血漿時，一旁的許仁杰很驚恐，他說他無法想像如果這是真的會怎麼辦，而當她躺在地上求救的時候，當下很多路人經過，也知道他們在拍攝，所以沒有對她救援，最後導演忍不住說，我們先拍攝特寫，等到路人經過之後，我們再繼續拍，不然顯得這社會有點冷漠，都沒人理她。