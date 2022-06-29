新竹市29日傍晚17點多降下大雷雨。（取自林智堅臉書／王惠慧新竹傳真）

新竹市29日傍晚17點多降下大雷雨，市區多處積淹水，短短1小時內累積雨量67毫米，由於雨勢來得又急又猛，稍早多處地下道淹封閉，但在雨勢轉小且相關單位全力排除之下，晚間19點多，僅剩全中興地下道持續抽水，其餘皆恢復正常通車。

雨勢極大加上雷聲大作嚇壞民眾，尤其地勢低窪處瞬間積水嚴重，網友反映中華路往竹蓮寺地下道淹水、光復路往中華路的地下道淹水、公園路變游泳池等情況，公道五路、經國路、文昌街等，也都有人反應淹水。

監測資料顯示，新竹市自晚間5點左右起，短時間內發生強降雨，1小時內累積雨量67毫米，已超過道路側溝設計保護標準，部分地下道淹積水，不過到了6點左右，雨勢稍微趨緩，積水已迅速消退，恢復正常通行。

據了解，稍早因雨勢來得又急又大，包括竹蓮、東大路、光復、太原、西大、全中興等地下道一度短暫封閉，不過狀況都已排除，目前僅剩全中興地下道持續抽水，其餘皆恢復正常通車。

因正逢下班時間，風強雨大讓不少騎機車的民眾直呼，沒辦法回家、動彈不得，由於路上淹水最深達半顆輪胎，冒雨騎車返家的民眾，戲稱簡直是在路上划船。

新竹市消防局也表示，目前因強降雨幾淹水情況嚴重，不過雨勢轉小後，積水情況已消退。另外，副市長沈慧虹、秘書長陳章賢與相關單位，第一時間也到積淹水現場會勘指揮，積淹水狀況也以最快速度排除。