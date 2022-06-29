國民黨立委賴士葆。（資料照片）

一個101歲失智的老婦人已經住在安養中心，卻被桃園地方法院三度通知擔任國民法官，國民黨立委賴士葆質疑，整個過程離譜又誇張到極點，這就是蔡英文引以為傲的司改？

賴士葆在臉書指出，家屬去年12月第一次收到通知，即以掛號信回復說明不適任理由，並附照片佐證住在安養中心，老婦已經不能走路、言語，完全失智失能的狀況。今年2月又收第二次通知，家屬直接打電話到法院，結果以科長沒空接電話把她打發。現在第三度通知她8月要到桃院報到，讓家屬直呼太離譜。

賴士葆直言，桃園地方法院及司法院回應表示都這件事情裡面並沒有違法或不當之處，讓人看到法院的十足僚氣。

賴士葆強調，整件事情於情於理於法都大有問題，家屬第一次的掛號信說明和照片顯然沒人看一眼，家屬第二次收到通知，改用打電話結果科長沒空，接電話的人也不想理會，整件事情看到一個十足擾民的烏龍事件。這就是蔡英文引以為傲的司改？