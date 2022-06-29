臺灣將於2025年步入超高齡社會，臺灣企銀為降低高齡化對社會的衝擊，積極推動安養照護結合信託機制，近期與長照平台「家天使平台」簽訂業務合作備忘錄，將提供該平台完整信託服務，提升其長照服務品質，打造友善高齡環境。

家天使平台是結合AI與遠距照護的看護媒合平台，服務地區遍布六都及基隆，主打資訊透明、媒合快速，最快可預約四小時後的服務，目前有超過2,000名專業的照顧服務員於平台上服務，致力打造如同外送平台般即時且便利的長照媒合機制。此次臺灣企銀預計與該平台攜手合作推廣信託業務，提供家庭照顧者及被照顧者各種資產管理、財產安全等多項信託服務。

臺灣企銀表示，攜手家天使平台不僅落實金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，更透過雙方互相轉介客戶及共享資源，串聯長照、醫療、信託等資源，以期擴大綜效，創造雙贏局面。

臺灣企銀指出，家天使有效解決家庭照顧者的長照難題，該平台更主動深入社區參與長者健康促進等推廣活動，與臺灣企銀公益主軸「銀髮照護」理念相當契合。

臺灣企銀長期透過公益信託基金贊助偏鄉社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」，提供長者共餐、健康課程學習、整修廚房空間等，使銀髮族有更優質的生活品質，近年臺灣企銀業務更極力推動信託跨業結盟，翻轉長照新模式，為臺灣長照發展盡一份心力。

響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，臺灣企銀已連續五年獲金管會頒發辦理高齡者及身心障礙者財產信託的績優銀行獎，臺灣企銀亦鼓勵行員參與「高齡金融規劃顧問師」課程訓練並考取證照，同時以客製化服務精神，協助客戶信託規劃資產管理模式，擴大信託安全防護網。