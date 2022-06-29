節氣進入夏至，持續的高溫也使國內用電持續處於吃緊狀態，雖然政府不願承認缺電，但是台電已經快要沒招了。今天下午，核2廠、核3廠的備用輕油發電機都全部啟動，其中核2廠的2部輕油發電機甚至達到101%的功率，被形容成「爆發小宇宙」。

去年的「以核養綠公投」推動人，自稱「公投小秘書」的張文杰，在臉書上紀錄了今天的用電情況，他發現雖然今天有午後雷陣雨，但是用電吃緊的問題絲毫沒有緩解。

受中南部雷陣雨影響日照量，下午2點半的太陽能只剩3.338%的供電佔比。(圖/台電官網、張文杰截圖)

核二廠、核三廠的汽渦輪發電機，在下午也加入供電，功率甚至破表。(圖/台電官網、張文杰截圖)

張文杰表示，前幾天高溫造成的旺盛對流，使得台灣午後都有下雷陣雨的情況，氣溫略降也使得用電需求稍微降低，但是午後陣雨都主要下在太陽能發電區域，因此從用電曲線來看，太陽能在早上9點已達到300萬瓩，到了下午1點10分達到315萬瓩，但是之後出現明顯的滑坡，顯然是中南部的午後大雨，影響了太陽能發電。

在太陽能衰減的同時，只能靠其他發電裝置上場救援，最明顯的是抽蓄水力電廠，在下午1點10分，抽蓄水力僅有49.4萬瓩，之後開始暴增，至下午1點30分，抽蓄水力的發電量增至120萬瓩，因為當時又迎來午休結束的用電高峰。

張文杰還發現，核二核三的輕油發電機也必須投入供電，核3廠2部輕油機以95%左右的功率在運轉，共提供了75.9MW的電力；核2廠的2部輕油機更拚命，功率竟飆至101%，換到了80.9MW的電力。

他解釋，這絕對不是好現象，首先核電廠的輕油發電機原本作用是，反應爐一但發生外電喪失時，給反應器啟動電源用的。拿它們來供電，顯然是台電的無奈之舉，要知道，這兩部機組是台電所有機組中發電成本最高的機組，今天核2廠的輕油機，竟被操到破表的功率，都是台灣缺電事實的明證。