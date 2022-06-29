總統府發言人張惇涵今（29）日表示，總統府新增4名確診案例，包括國安會祕書長顧立雄、國安會諮詢委員陳俊麟，以及2名總統府員工。上述案例近期與總統、副總統及總統府等官員皆無接觸史。
張惇涵說明，國安會祕書長顧立雄及國安會諮詢委員陳俊麟，今日因有症狀，進行快篩呈現陽性，並經問診確認為確診，兩人皆已進行隔離。顧立雄及陳俊麟目前症狀輕微，但仍持續透過視訊等方式掌握業務，國安會公務不致受到影響。
張惇涵表示，總統府及國安會各項業務皆正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。
總統府發言人張惇涵今（29）日表示，總統府新增4名確診案例，包括國安會祕書長顧立雄、國安會諮詢委員陳俊麟，以及2名總統府員工。上述案例近期與總統、副總統及總統府等官員皆無接觸史。
張惇涵說明，國安會祕書長顧立雄及國安會諮詢委員陳俊麟，今日因有症狀，進行快篩呈現陽性，並經問診確認為確診，兩人皆已進行隔離。顧立雄及陳俊麟目前症狀輕微，但仍持續透過視訊等方式掌握業務，國安會公務不致受到影響。
張惇涵表示，總統府及國安會各項業務皆正常運作，並持續依照防疫指引，落實防疫工作。
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