文化內容策進院院長李明哲確定續任，他在29日表示，未來文策院重點工作，要從三方面著手，協助將台灣人的文化創意推上國際舞台，包括完善產業資金生態系、持續推動產業化和拓展全球市場及產銷並重，他表示：「要跳脫Made in Taiwan（台灣製造）思考，而是Powered by Taiwan（台灣力）。」

李明哲舉例，去年由南韓所拍攝的影視作品《魷魚遊戲》，熱潮不斷，讓人看見文化韓流的魅力，他表示，大家好奇為什麼台灣拍不出《魷魚遊戲》，「但對我來說，我認為問題的重點應該是，為什麼網飛（Netflix）選擇的是韓國拍《魷魚遊戲》，而不是台灣？」

李明哲表示，未來要跳脫過去把作品做好、再推向國際的作法，「而是要在做作品的過程中，就先跟尋求國際合作的可能，透過國際合作，讓台灣的產業實力逐漸上升，而一個具有市場性的作品，也可以透過國際合作，讓更多人看見。」

李明哲解釋，一件作品有沒有市場性，有時候不是那麼絕對，必須要看產業鏈如何推動，如台灣漫畫產業近年逐漸發展出其規模，文策院也有經營漫畫平台《CCC創作集》，未來也會持續推動，並將台漫推向國際。李明哲表示，「目前台漫產業分工還在發展中，未來可以跟學校合作駐守課程，讓產業的速度可以變快。」

此外，李明哲表示，不管是影視還是漫畫，透過文策院的投資，將其產業化後，也希望能促成有市場性的作品。「不過要留意的是，產業化不是商業化，而生產端和銷售端要保持平衡，也是很重要的一件事。」