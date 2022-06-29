作家九把刀改編作品人氣高，電影《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》、《樓下的房客》、《月老》都取得好成績；2017年他和美女主播周亭羽結婚，2020年迎來寶貝女兒「魯拉拉」誕生；今年4月他又宣布懷二胎的好消息，今(29日)在臉書曬出老婆的孕肚照，隆起的巨大形狀讓女兒看傻，母女對視的畫面十分逗趣；此外，總有奇妙點子的九把刀幻想起「未來五年」的生活，說要「再養一隻」也引發網友熱議。

九把刀今(29日)在臉書PO出一張妻女合照，畫面中老婆周亭羽一身居家裝扮，除穿短褲露出美腿外，還掀起上衣用手扶著孕肚，女兒魯拉拉則一臉驚訝地看著媽媽隆起的圓圓肚子，母女互看的模樣相當可愛，這張老公兼爸爸視角的照片大曬幸福，很快引來1.3萬網友按讚。

九把刀老婆周亭羽(右)挺起圓圓孕肚，女兒魯拉拉(左)看傻的模樣可愛。（圖／取自九把刀臉書）

九把刀以創意寫作闖出名號，由於家庭將迎來新成員，他也不由得幻想起「未來五年」的新生活變化，寫道：「未來五年，住飯店就得訂兩張床了；未來五年，我們應該可以再養一隻狗了；未來五年，通膨結束大家也不用戴口罩了吧；戴口罩好少感冒也不用做表情管理，然後我就快50歲了喔耶。」

網民對他將有二寶紛紛留言：「恭喜！」，九把刀笑說：「不要一直恭喜啦！說說大家未來五年後在幹嘛啊？每天三餐PCR嗎？」；粉絲們也妙回：「鼻孔裡有一個高科技裝置，每天晚上固定時間幫你快篩上傳app」、「未來五年，會出都市恐怖病吧？我從國中等你的都市恐怖病等到要30歲了」、「+1 等到我都人老珠黃了」、「未來五年，消失的獵命師後傳生得出來嗎（跪求）」、「未來五年希望至少會再出版兩本上課不要系列，不要再偷懶了」，敲碗者眾。