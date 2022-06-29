柯震東完美詮釋母胎單身的純情男孩。（甲上提供）

獲選為今年台北電影節開幕片《初戀慢半拍》集結了徐若瑄、柯震東、范少勳及于子育一同詮釋當母胎單身男孩想展開「姐弟戀」的酸甜苦辣，29日發佈首支幕後花絮「創作源起篇」，導演陳駿霖透露自己希望用新鮮的切入點去談愛情，雖然劇情看似誇張，但其實他身邊有不少案例：「很多男生面臨這種狀況，受到媽媽太多的愛和控制，就沒有辦法成長，片中的男主角小洪就是到了三十歲才覺醒，喜歡上大姐姐樂樂。」導演陳駿霖相當擅長刻劃愛情的各種樣貌，將平凡無奇的場景變得浪漫動人，這次《初戀慢半拍》也建立出一個不是那麼真實的世界，全仰賴主創發揮想像力呈現出來，笑說：「初戀是一個相當魔幻的過程，沒有經歷這過程的話，你不會長大的。」

曾以《一頁台北》、《明天記得愛上我》清新風格獲無數觀眾喜愛的導演陳駿霖，此次與《返校》監製李耀華合作推出愛情喜劇《初戀慢半拍》，邀來徐若瑄、柯震東、范少勳以及于子育攜手主演，徐若瑄透露導演陳駿霖讓人很有安心感，但對作品要求同樣嚴格，尤其是徐若瑄所飾演的旅館副理樂樂，必須要有吸引男性的溫柔性格，但不能太過世故，也不能肉麻，讓徐若瑄直喊：「好難演喔！」其中一場戲在第15個take時，導演終於點頭過關，徐若瑄忍不住開心尖叫，回想起當時拍攝的情景：「第一顆鏡頭出來我就嚇到了，因為看到自己胖了8公斤，和慢速從容的講話語調，加上頂著一頭久違的貴賓狗頭！」片中飾演徐若瑄兒子的范少勳也表示：「導演常常會說『這是Magic』，這是一個很浪漫的電影，裡面常常有很多化學作用在發生。」

《初戀慢半拍》用角色充滿對比的喜劇手法描繪一個愛情故事，女神徐若瑄顛覆以往形象演出一個歷經滄桑的孤單女性，柯震東則變成毫無戀愛經驗的母胎單身純情男，連眼睛看著女生說話都有障礙，反差演出獲得各界讚賞，柯震東真誠地說：「出社會之後要遇到這種人很難，遇到當下很難相信，但發現他真的這麼單純的時候，你會覺得其實簡單的愛還是存在的。」在片中飾演控制狂媽媽美玲的于子育，因為完美演繹一個對兒子太多干涉、無法放手讓對方獨立的母親，更入圍台北電影獎最佳女配角，戲外于子育未婚也未生，不像角色美玲態度強勢，屬於佛系交友態度，認為電影在輕鬆愉快的過程當中，帶領大家如何為自己找到不同方式付出愛。電影於8月26日全台上映。