台南市楠西區龜丹溫泉源頭溪旁常有遊客前往戲水。（劉秀芬攝）

位於台南市楠西區的龜丹溫泉源頭，近年來成為熱門旅遊祕境，常有遊客到此戲水，甚至露營烤肉，留下一堆垃圾，有時還沿溪水漂到下游，地方民眾表示，為了保護水源也為了安全，希望民眾到此遊山賞景即可，不要下溪谷戲水，不僅汙染溪水，若發生意外救援也不易。

龜丹溫泉區面積約82公頃，台南市政府觀光旅遊局自2011年起已陸續完成合法溫泉水權申請、設置溫泉儲存槽、6公里公共溫泉取供管路，並且經常派員至露頭區維護管理，溫泉區開發至今，已有4家業者進駐，逐漸形成溫泉聚落，吸引遊客前往泡湯休憩。

不過，部分喜歡探險的遊客，常到龜丹溫泉源頭探源戲水，更有不少部落客PO出穿泳衣戲水美照，吸引更多人前往探險。當地里長林茂松表示，去年8月中，曾有一天紀錄到400多人前往戲水。

龜丹水哥溫泉業者賴金瑞表示，溫泉源頭有兩溪交會，枯水期水少，夏季豐水期即可見雙瀑布美景，但也隱藏危機，夏日常有午後雷陣雨，溪水容易暴漲，非常危險。

近年來受疫情影響，遊客喜歡往山裡走，台南市觀光旅遊局於山路入口設置明顯警告標誌，還是有民眾不顧危險前往龜丹溫泉源頭戲水，龜丹六二溫泉山房業者李韋呈表示，遊客戲水不僅危險，留下的垃圾汙染水源，常見到木炭等垃圾漂到下游，溪邊、沿路垃圾，還要靠里長及溫泉業者上山巡視時順便帶下山。

賴金瑞表示，西拉雅國家風景區管理處正整合林務局、觀旅局等單位規畫龜丹溫泉區整體開發，除了龜丹溫泉源頭入口處鐵谷山宮周遭開發，希望對於源頭的管理方式，也可納入跨部會討論規畫內，避免遊客戲水汙染溫泉，或是戲水不慎發生意外。