馬國賢主持的播客節目《金馬講》最新集數則邀請到業界知名製作人郭鈺麒分享戲劇行業的辛苦之處，近幾年不斷有戲劇演出作品的馬國賢也把握機會與製作人交流，用不同角度討論對於戲劇製作的想法，並以「起的比雞早，幹的會比牛多」來形容這份工作的累人程度。

製作人郭鈺麒製作過多檔戲劇，向馬國賢透露雖然目前在業界有著許多經驗，但起初並非相關科系出身，誤打誤撞進入戲劇產業，過去的郭鈺麒擔任過餐廳服務生，但覺得沒有太多未來性，恰好有朋友在電視台工作，因而認識林博生導演，也開啟他在戲劇產業工作的契機，郭鈺麒從最基礎的場務助理做起，熬了幾年才慢慢爬到戲劇製作人的位置。

與郭鈺麒合作過的馬國賢誇獎他是位非常仔細並有趣的製作人，關於拍戲的細節都會交代得很清楚，這點讓演員會很放心，馬國賢也笑說：「郭大哥個性很幽默，反應很快，其實是很適合去當諧星的性格。」

郭鈺麒坦言對於每個環節都會親自確認，他補充：「在與一些年輕人共事時，我都會提醒他們有重要的事一定要用電話確認，但我發現有些新人可能就只會傳訊息，造成最後溝通有落差，這點就是不同世代做事方式的差距。」

拍戲多年，郭鈺麒遇過各種光怪陸離的經驗，但最讓他印象深刻也震撼的就是曾經在拍攝時親見竟發生輕生事件，他回憶原先當下拍攝時以為只是有人在車內休息，但後續發現不對，怎麼都拍完那麼久人還在車內不動，才驚覺是輕生案件趕緊報警，當然也碰上不少郭鈺麒認為不是那麼好相處的演員，他透露：「有遇過一位覺得蠻大牌的男藝人，合作時發生一些事是那種讓我未來可以選擇的話，不會想再跟他合作那種。」

這讓馬國賢相當意外的表示能讓性格幽默開朗的郭鈺麒如此不悅，恐怕是蠻嚴重的舉動惹怒他，不過郭鈺麒也強調，這些經驗都是擔任製作人甚至是這個領域必然會碰到的事，如果對於拍戲產業有興趣的年輕人需要更有耐心，讓自己逐步累積經驗，而最後馬國賢也期待能再與郭鈺麒有合作機會，一同努力拍出更好的作品帶給影迷。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980